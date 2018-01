Marinha investiga acidente barco na Ilha do Mel

A Capitania dos Portos do Paraná abriu Inquérito Administrativo para apurar as causas do acidente com o barco “A Chalana II”, que fazia a travessia da Ilha do Mel, no último domingo (7).

A investigação contará, entre outros, com a coleta de depoimentos e perícia na embarcação. A Capitania informa que soube do acidente por meio de denúncia, quando o barco estava sendo rebocado ao ponto de embarque de passageiros, em Pontal do Paraná. Atualmente, encontra-se em Paranaguá, lacrada, até ser liberada pela Capitania.

Segundo levantamento, 465 embarcações de transporte de passageiros estão registradas na Capitania dos Portos do Paraná. As atividades de Inspeção Naval, que fiscalizam as embarcações, ocorrem durante todo o ano sendo intensificadas nos finais de semana, feriados, período de férias e no verão, tendo em vista o aumento de turistas na região litorânea nesses períodos.

“Orientamos aos usuários para que continuem confiando em nosso trabalho e nas nossas fiscalizações. As inspeções buscam orientar os navegadores e prevenir acidentes. Contamos, porém, com a colaboração dos usuários para que denunciem situações de risco no mar”, afirmou o capitão dos Portos do Paraná, capitão de mar e guerra Germano Teixeira da Silva.

Qualquer cidadão pode entrar em contato com a Capitania dos Portos pelo telefone (41) 3721-1542, pelo e-mail [email protected] ou ainda, [email protected]

