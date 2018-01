Abertas inscrições para blocos no Carnaval de Guaratuba

As inscrições do Concurso dos Blocos Carnavalescos do Carnaval 2018 já estão abertas e vão até o dia 1º de fevereiro. O Concurso será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro, sexta-feira e sábado de carnaval, na avenida 29 de Abril, com início às 21h.

O número de componentes de cada bloco deverá ser de no mínimo 20 pessoas e no máximo 200. As inscrições podem ser realizadas através da Página do Carnaval Guaratuba 2018 lançada nesta quinta-feira (11). Na página também há o regulamento do concurso, programação e demais informações. Acesse: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/carnaval

As inscrições são gratuitas e a premiação muito atrativa: 1º lugar: R$ 1.500,00; 2º lugar: R$ 1.000,00 e 3º lugar: R$ 500,00.

A Comissão Julgadora avaliará os seguintes quesitos:

a. Grito de Guerra/Criatividade na alegoria;

b. Presença de Bloco;

c. Número de membros;

d. Comportamento/Organização;

e. Fantasia/Camiseta, Bloco/Alegoria;

f. Animação;

g. Originalidade.

A apuração da pontuação e divulgação do resultado será realizada na segunda-feira (12/02) na Banda de Guaratuba.

Dúvidas deverão ser sanadas na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo através do telefone (41) 3472-8643.

