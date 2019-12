Guaratuba consegue R$ 1,6 milhão para nova Maternidade

Guaratuba obteve os recursos para construir um hospital maternidade ao lado do Pronto Socorro. A nova estrutura vai concentrar os serviços de saúde em um único local. Os recursos de R$ 1,6 milhão para a obra foram confirmados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (11) em uma solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Durante o evento, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e o deputado estadual Nelson Justus destacaram a agilidade e o trabalho conjunto das equipes da Prefeitura e do Governo para conseguir a liberação dos recursos já no primeiro ano do novo governo estadual.

O projeto começou a ser desenvolvido pela Prefeitura em 2017. No dia 29 de setembro, durante a inauguração da reforma do Pronto Socorro, Beto Preto confirmou seu apoio ao pedido de Guaratuba.

Na ocasião, o prefeito Roberto Justus apresentou ao secretário alguns detalhes da obra. Beto Preto solicitou um projeto detalhado, que foi elaborado em menos de 15 dias pela equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo, com apoio de outros setores.

O secretário municipal de Saúde, Gabriel Modesto, explica que os recursos devem chegar em fevereiro e, dependendo do processo licitatório, as obras podem começar já no primeiro semestre do 2020. O prazo para conclusão é de um ano, informou Modesto.