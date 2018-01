Festa do caranguejo de Pontal começa nesta sexta

Compartilhe no Twitter

O XVI Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná começa nesta sexta-feira (12) com shows e gastronomia. A festa vai até o dia 21 de janeiro.

O evento será realizado ao lado do Campo Municipal de Futebol, no balneário Shangri-lá.

Sete barracas servirão os crustáceos mais almejados do país, outras opções de alimentos também estarão disponíveis. Além das atrações gastronômicas, serão realizados shows de artistas regionais.

A festa foi realizada pela primeira vez em 2003. O evento é organizado pelo Sindicato dos Servidores de Pontal (Sinpontal) e conta o apoio da Prefeitura.

