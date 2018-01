Carvoeiro e Coroados receberão orientações sobre kit da TV Digital

Compartilhe no Twitter

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital no Brasil, está percorrendo bairros de Guaratuba para orientar a população sobre o desligamento do sinal analógico e a retirada de kits gratuitos.

Nesta próxima semana, uma equipe estará nos bairros Carvoeiro e Coroados, abordando pessoa a pessoa, verificando quem tem direito ao kit gratuito e já realizar o agendamento para a retirada dos equipamentos. Todos os mobilizadores estão identificados com camiseta da Seja Digital.

A Seja Digital está distribuindo kits gratuitos às famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal, com equipamentos que possibilitam que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital. Mais de 365 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, estão disponíveis para a região de Curitiba.

Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores da região devem ter em mão o Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

O desligamento do sinal analógico de TV acontecerá no dia 31 de janeiro de 2018, em Curitiba e mais 26 municípios da região. Após essa data, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

Arrastão Digital

Data: 15 de janeiro, segunda-feira

Horário: das 9h às 18h

Local: Bairro Carvoeiro.

Data: 16 de janeiro, terça-feira

Horário: das 9h às 18h

Local: Bairro Coroados.

