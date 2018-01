Judiciário realiza mais 300 audiências nas praias

A Operação Litoral do Judiciário realizou mais de 300 audiências nos postos montados em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel (Paranaguá). Os números se referem a primeira fase, iniciada no dia 27 de dezembro e encerrada no dia 5.

A Operação, coordenada pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, foi responsável por realizar atendimentos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além de casos afetos às áreas da Infância e Juventude. Foram 347 pessoas noticiadas e 84 atendimentos psicológicos de casos de uso de drogas, através do Programa de Alternativas Penais em Prevenção ao Uso de Drogas

Além disso, o Juizado Especial Móvel percorreu todo o litoral com uma van, prestando atendimento e esclarecimentos à população. Cerca de 1.300 pessoas receberam as orientações da equipe, que ainda foi responsável por realizar sete mediações que resultaram na solução dos conflitos apresentados.

A novidade da edição ficou com a utilização, pela Polícia Militar, do sistema de biometria. A tecnologia, já empregada nos estádios de futebol de Curitiba, por meio de um convênio firmado entre o TJ-PR, a Secretaria de Segurança Pública, o Instituto de Identificação, o Detran e a Celepar, foi implantada em viaturas da PM com o objetivo de identificar pessoas que possuam um mandado de prisão ou alguma ordem de restrição decretados contra si.

Atendimento no Carnaval

A próxima fase da Operação Litoral 2017/2018 será realizada no feriado do Carnaval. Atuando nas mesmas localidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, incluindo um dia dedicado à Ilha do Mel, a equipe prestará atendimento entre os dias 8 e 15 de fevereiro.

