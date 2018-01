Carro roubado há 2 anos é recuperado em Praia de Leste

Um carro roubado em 2015 foi recuperado, na madrugada deste sábado (13), em Praia de Leste, Pontal do Paraná.

Um revólver foi localizado no automóvel e há denúncias de que o motorista do carro estaria praticando roubos na cidade.

O comandante da Subárea de Pontal do Paraná, capitão Hericson Augusto Cruz de Paulo, passava pelo balneário de Praia de Leste pela PR-412 quando avistou um Honda Civic, de cor preta, que transitava em alta velocidade. Ele pediu apoio de equipes de serviço para efetuar a abordagem e fez o acompanhamento tático.

O motorista do Civic entrou num posto de combustíveis e, ao perceber que seria abordado, fugiu e novamente foi acompanhado. Ao chegar na rua Romário Martins o carro foi bloqueado e abordado pelo oficial. Juntamente com os outros policiais militares foi feita uma vistoria ao carro e encontrado um revólver de calibre .32 com seis munições intactas, o qual teria alerta de furto.

Além do motorista, havia mais dois rapazes e uma adolescente, os quais nada de ilícito possuíam. Durante as verificações no local descobriu-se que o carro tinha sido roubado em 2015 e estava com a numeração do chassi adulterada e as placas clonadas. Apurou-se ainda que o rapaz tinha denúncias sobre envolvimento em roubos na região de Pontal do Paraná.

Após as medidas de praxe os quatro ocupantes do veículo foram levados à Delegacia de Ipanema, junto com o carro e o revólver.

Fonte: Marcia Santos / PMPR

Comente esta notícia