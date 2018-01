Praias têm esporte na areia com orientação de profissionais

A Prefeitura de Guaratuba abriu, na sexta-feira (12), uma arena para a prática de Beach Soccer e Vôlei de Areia, na Praia das Canoas.

A equipe da Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer estará de segunda-feira a sábado orientando as atividades. No domingo a Arena tá liberada.

Em Pontal do Paraná, a Secretaria de Estado do Esporte e Turismo (SEET) mantém cinco postos fixos em Ipanema, Shangri-lá, Pontal do Sul, Santa Terezinha e Praia de Leste. As atividades acontecem de quinta a domingo, das 8h às 12h e das 16h às 20h.

A programação inclui ginásticas, danças, recreação (todas as faixas etárias), escolinhas esportivas (diversas modalidades), atividades esportivas (vôlei, futebol, minifutebol, peteca, entre outras), torneios esportivos, jogos recreativos (brincadeiras infantis, brincadeiras com 3ª idade e envolvimento das famílias), gincanas, orientação e promoção de atividades físicas, caminhadas, atividades artísticas e de pintura, festival de vôlei de praia, festival de peteca, festival de futevôlei e escultura na areia.

Nas terças e quartas, equipes itinerantes da SEET vão atuar em Guaratuba e Matinhos.

