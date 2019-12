Começam obras em ruas que receberão asfalto

Jornal de Guaratuba – Começaram as obras nos primeiros trechos de 25 ruas que receberão asfalto.

A licitação foi vencida pela empresa Jotas e a previsão é que todas as obras fiquem prontas em seis meses.

Os serviços com a drenagem e a preparação do solo e prosseguem com a colocação de bocas de lobo e meio-fio, antes do início da pavimentação.

Confira nas fotos como estavam as obras nesta quinta-feira (12) e quais os primeiros seis trechos nos bairros Cohapar, Piçarras e Mirim:

Av. Curitiba entre a av. Rui Barbosa e a av. Pescaça

Av. Guaratuba entre a av. Rocha Pombo e a av. Duque de Caxias

Av. João Gualberto entre a av. Guaíra e a rua Randolfo Bastos

Av. Paranavaí entre a rua Tocantins e a rua Francisco Árcega

Av. Piçarras entre a av. Damião Botelho de Souza e a av. Ivaí

Rua Tocantins entre a av. Mafra e a rua Cel. Carlos Mafra

Fonte e fotos: Jornal de Guaratuba