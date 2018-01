Porto de Paranaguá leiloa 21 veículos

Compartilhe no Twitter

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) leiloa 21 veículos de sua frota, no próximo dia 24, em Curitiba.

São 14 utilitários, 3 caminhões, 2 ônibus e 2 tratores. Os valores de avaliação variam entre R$ 520,00 e R$ 32 mil.

O leilão será realizado às 10h, no Auditório do Leiloeiro Público Luiz Odair Favareto, na rua Eduardo Pinto da Rocha, 4545, no Sítio Cercado, em Curitiba.

Os lotes já estão à disposição para visitação desde o dia 2 e permanecerão até o último dia útil que antecede a data da realização do leilão, no pátio da oficina da Appa, no horário comercial. Para poder ver os lotes é preciso agendamento, pelo telefone (41) 3420-1266.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode adquirir os lotes, desde que cumpra os requisitos exigidos na licitação, que constam no edital. Acesse na íntegra o edital e o termo de referência aqui.

Com informações do JB Litoral e Appa

