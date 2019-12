Guarda-vidas faz buscas de jovem que se afogou em Guaratuba

Uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realiza buscas por um jovem que desapareceu no mar no início desta manhã, em Guaratuba.

Segundo a rádio Litorânea informou, por volta das 5h, Jackson de Jesus Simão, de 21 anos, nadava na Praia Central quando se afogou.

O rapaz é natural de Ponta Grossa e estava no mar com seu primo e uma amiga. Ele tem aproximadamente 1,80 metro e estava de calção preto. As buscas com um bote inflável acontecem em toda a orla central.