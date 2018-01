Óleo diesel armazenado pela Techint vaza para o mar

Compartilhe no Twitter

Cerca de 35 litros de óleo diesel marítimo foram derramados no mar na região de Pontal do Paraná, segundo informou a Capitania dos Portos (CPPR) nesta terça-feira (16). A informação é do site G1. “A quantidade é considerada pequena pelas autoridades”, diz o site:

O líquido estava armazenado pela empresa Techint, que havia instalado barreiras de contenção e acionado plano de emergência. O G1 tentou contato com a empresa, que não havia se posicionado até as 21h desta terça-feira.

“Uma equipe da CPPR foi até o local para analisar os danos e iniciou procedimento para apurar as responsabilidades. Segundo a Capitania, o fato também foi comunicado ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

