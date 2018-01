Óleo diesel que vazou em Pontal do Paraná é contido

Cerca de 35 litros de óleo diesel marítimo foram derramados durante abastecimento de navio na Techint, Pontal do Paraná.

“Verificado o vazamento a empresa aplicou imediatamente as medidas mitigadoras com o acionamento do Plano de Emergência Individual (PEI)”, informou em nota a Capitania dos Portos do Paraná (CPPR). “O local afetado já dispunha de barreira de contenção o que evitou a dispersão do derramamento”, completou.

A CPPR comunicou o fato ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e notificou os envolvidos para prestarem esclarecimentos nos próximos dias.

De acordo com o IAP, a quantidade de combustível derramada é considerada pequena e tem pouco potencial para causar impactos ambientais. Técnicos do órgão foram ao local para avaliar o incidente e constataram que não houve danos à qualidade da água.

No início da manhã, o site G1 informou que o óleo derramado havia se “espalhado pelo mar”, informação não confirmada reproduzida pelo Correio do Litoral.

