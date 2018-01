Chuva despenca e provoca caos no Litoral

Um rapaz foi arrastado pelas águas de um córrego no bairro Piçarras, em Guaratuba, e acabou perdendo a bicicleta, uma “Viking” de cor preta. “Se alguém encontrar depois que água baixar, favor entrar em contato conosco”, apelou sua tia Daiane Teodoro da Silva pelas redes sociais.

Este foi uma das situações vividas durante as poucas horas de chuva intensa no Litoral do Paraná.

Ainda em Guaratuba, uma árvore caiu sobre a rua no centro, quase em cima de um carro estacionado. Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Guaratuba informou que a Secretaria de Obras estava trabalhando na desobstrução de valetas e, juntamente, com o Corpo de Bombeiros está realizando o corte da árvore que caiu.

Um morador divulgou um vídeo em que passeia de caiaque na sua rua. No bairro Brejatuba, uma descarga elétrica provocou a explosão em um poste na avenida Visconde do Rio Branco.

A região ficou sem energia elétrica por mais de uma hora. Uma equipe da Copel fez o conserto sob forte chuva. Em outros bairros também foram registradas queda de energia.

A equipe da Defesa Civil do Município se desdobrou para atender as situações mais graves. Defesa Civil, secretarias municipais da Saúde, do Bem Estar, de Obras e do Meio Ambiente, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realizaram uma ação de aguardo dos desabrigados por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade, no Ginásio de Esportes Governador José Richa, mas ninguém precisou ser encaminhado ao abrigo.

A Estrada do Cabaraquara houve deslizamento. A pista foi liberada por volta da meia-noite.

Em Matinhos, moradores do bairro Tabuleiro informaram que as águas de um córrego subiram “1,5 metro”. Também foram divulgadas imagens de enchentes e alagamentos em Pontal do Paraná e Paranaguá.

Segundo a Defesa Civil, cerca de 300 casas foram atingidas e 30 pessoas foram desalojadas pelas chuvas.

De acordo com o Simepar, até as 22h, o volume de chuvas passou de 122 mm em Matinhos, 108 na estação de Praia de Leste (Pontal do Paraná), 79 em Guaratuba e 73 em Paranaguá. Em apenas uma hora, choveu 44mm em Guaratuba e 59 mm em Praia de Leste.

Em 24 horas choveu 138 mm em Matinhos, 136 em Guaratuba e 117 em Pontal do Paraná.

O volume histórico de chuvas na região é de menos de 300 mm no chuvoso mês de janeiro inteiro.

De acordo com o Simepar, o tempo segue instável nos próximos dias.

