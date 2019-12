Autistas em Guaratuba recebem carteirinhas de prioridade

Na tarde de segunda-feira (16), na Secretaria Municipal da Saúde, aconteceu a entrega das 14 primeiras carteirinhas de prioridade para pessoas com autismo.

O autista tem um nível de percepção diferente de estímulos sonoros, visuais ou situações que fujam de sua rotina, o que torna o tempo de espera em filas e serviços muito estressante para eles. Com a carteirinha fica assegurada a prioridade no atendimento, diminuindo este tempo de espera e melhorando a condição de atendimento para este público.

Bruna Correia Pinto, mãe do Ales Raphael, de 4 anos, diz que muitas vezes já perguntaram a ela porque estava na fila preferencial e, por isso, acabava andando sempre com o laudo médico. “Agora, basta apresentarmos a identificação. Eu como mãe, fico muito feliz com o reconhecimento dos direitos dos autistas em nossa cidade e acredito ser apenas o começo”, ressalta.

Segundo o secretário da Saúde, Gabriel Modesto, a ideia é também alinhar com a Vigilância Sanitária para que na vistoria para novas emissões de licença se cobre a identificação do atendimento prioritário.

O prefeito Roberto Justus e a vereadora Professora Paulina, autora do projeto de lei que estabeleceu o atendimento prioritário, acompanharam a entrega das carteirinhas.

Durante a entrega das carteirinhas também foram apresentadas para os pais e familiares as placas de identificação de prioridade que serão fixadas nos serviços de saúde do município, conforme a Lei Municipal 1.771/2019.

A Prefeitura de Guaratuba também disponibilizará no seu portal oficial o modelo da placa de prioridade para que qualquer serviço público ou privado possa imprimir e fixar em seu estabelecimento.

Documentação necessária para processo da carteirinha prioritária de autista

– Laudo (psicólogo / neurologista)

– Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (requerente e responsável)

– Cópia do CPF (requerente, se tiver, e responsável)

– Cópia do cartão SUS (requerente)

– Comprovante de endereço

– Telefone para contato e recado

– Foto 3X4 (requerente)

Juntar a documentação e protocolar na Prefeitura.

Obs. Se não tiver o laudo, agendar avaliação com psicólogo na Secretaria da Saúde