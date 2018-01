Governador anuncia recursos para binário em Pontal

Compartilhe no Twitter

O governador Beto Richa afirmou nesta quarta-feira (17) que vai liberar recursos para a prefeitura de Pontal do Paraná construir um binário no encontro da PR-407 e a PR-412. O fluxo de carros no local gera engarrafamentos, principalmente durante a temporada.

O projeto foi apresentado governador Beto Richa nesta quarta pelo prefeito Marcos “Casquinha” Fioravante. A reunião aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba. “A verba já está concretizada. Só precisamos que o município nos apresente toda a documentação para que possamos liberar os recursos”, disse o governador.

A nova via terá um quilômetro de extensão e será construída paralela à PR-412.

