PM lança aplicativo 190 PR para a região do Litoral

A Polícia Militar fez o lançamento oficial da plataforma de acionamento de emergência na Operação Verão 2019/2020.nesta quinta-feira (19) na Câmara Municipal de Guaratuba para oficializar a implantação do serviço no Litoral.

O aplicativo para celular 190 PR proporcionará aos moradores litorâneos o contato com a Polícia diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de fazer a ligação telefônica. Com a chegada da temporada de verão, o aplicativo será funcional também para os veranistas que estiverem a passeio e necessitarem do apoio policial, ou até mesmo para fazer uma denúncia sobre um crime ou algo suspeito.

“O aplicativo elimina qualquer possibilidade de trote e facilita a comunicação daquelas pessoas que tem problemas de audição, que por meio de ferramentas disponíveis no aplicativo facilitará o acionamento para essas pessoas”, afirmou o comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Nivaldo Marcelos da Silva,

Para o cidadão, outro recurso importante é a possibilidade de receber o feedback do atendimento e consultar o histórico de acionamentos pelo perfil feito no aplicativo. Todo o processo passa a ser transparente e o solicitante poderá acompanhar o andamento do pedido em tempo real. Um dos diferenciais será que o usuário poderá adicionar fotos e vídeos da ocorrência pelo aplicativo, ilustrando ao atendente a real situação.

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, esteve no lançamento e considerou que o uso do aplicativo é intuitivo e eficiente. “O próprio celular informa o endereço da ocorrência, você pode dizer se está acontecendo, ou há quanto tempo aconteceu, na hora da urgência às vezes não sabemos o que fazer, e tenho certeza que esse aplicativo irá ajudar muito. Ele vem colaborar para a Operação Verão Maior, mas fica de legado para a população do Litoral”, disse.

Criado por meio de uma parceria entre a PM e a Companhia Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), o aplicativo foi pioneiro em acionamentos de emergência, sem a necessidade de ligação telefônica ao 190 para solicitar atendimento.

A ferramenta contou com contribuições de técnicos e especialistas, integrantes da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade (DDTQ) da PM, do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e da Diretoria de Pessoal (DP) da Corporação.

O aplicativo 190 PR está disponível no App Store ou Google Play Store.

Com informações de Marcia Santos / Jornalista da PMPR