Carvoeiro terá mutirão de instalação de antena digital

A Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, estará neste sábado (20) no bairro Carvoeiro, em Guaratuba, com um grupo de antenistas profissionais que farão instalações gratuitas de conversores e antenas digitais.

A ação é uma oportunidade para aqueles que já possuem os equipamentos, mas ainda não fizeram a instalação. Promotores da entidade e os profissionais vão percorrer a região fazendo a instalação gratuita dos equipamentos que permitem que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital.

O desligamento do sinal analógico de TV acontecerá no dia 31 de janeiro em Curitiba e mais 26 municípios da região e, após essa data, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

Cerca de 8 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, estão disponíveis para Guaratuba. Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores da região devem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Mutirão de Instalação

Data: 20 de janeiro, sábado

Horário: 10h às 16h

Local: Bairro Carvoeiro

Comente esta notícia