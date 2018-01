Litoral continua com 12 pontos impróprios ao banho

O 5º boletim de balneabilidade do Litoral do Paraná desta temporada não aponta nenhuma mudança em relação à semana passada.

O boletim do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) mostra que, no Litoral, dos 49 locais de banho monitorados semanalmente, apenas dois não são recomendados. A Ponta da Pita, em Antonina, e o rio Nhudiquara, na altura do Largo Lamenha Lins, em Morretes, estão com índices de contaminação de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água acima dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Ao todos, são avaliados 13 pontos em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, cinco na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

O boletim também traz informações de outros 10 locais considerados permanentemente impróprios para banho – onde rios, canais e galerias pluviais desembocam no mar. Esses locais são acompanhados durante todo o ano.

