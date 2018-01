Trilha promove educação ambiental na praia

Uma trilha visual será montada nas areias das praias do Paraná para sensibilizar os veranistas sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente.

A estrutura composta por painéis coloridos, contém diversas ilustrações e personagens que dão dicas e informações sobre a correta destinação do lixo e do consumo responsável da água, bem como sobre o bioma Mata Atlântica.

A Trilha Ambiental ficará neste sábado (20) e domingo (21), em Caiobá, Matinhos. Na sexta-feira (26) irá para a Praia centrsl de Guaratuba e segue o roteiro abaixo. O horário de funcionamento da trilha é das 9h às 12h e das 16h até as 19h.

O projeto é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com as prefeituras do Litoral.

Trilha Ambiental – Programação

Dias 20 e 21/1 Praia de Caiobá, em Matinhos;

Dias 26, 27 e 28/1 Praia Central de Guaratuba;

Dias 2, 3 e 4/2 Praia de Ipanema, em Pontal do Paraná;

Dias 5, 6 e 07/2 Ilha do Mel, em Paranaguá.

