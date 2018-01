Guaratuba e Matinhos: triplo de homicídios que a média do Paraná

Fica no Litoral uma das poucas cidades do Paraná onde não aconteceu nenhum assassinato no ano passado: Guaraqueçaba. Outras duas cidades também tiveram índices abaixo da média do Estado, que é de 20 casos para cada 100 mil habitantes: Morretes (6/100 mil) e Antonina (15).

Em compensação, duas cidades têm mais do triplo da média do estado: Guaratuba (67) e Matinhos (66). Pontal do Paraná tem um pouco mais do dobro (47), e Paranaguá, onde ocorreram mais mortes, fica ligeiramente acima da média (28).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera “zonas epidêmicas” aquelas com taxas superiores a 10 assassinatos por 100 mil habitantes.

Os números constam de um relatório elaborado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp). Na quinta-feira (18), o secretário Wagner Mesquita apresentou alguns números positivos, para mostrar que o Paraná teve em 2017 o menor número em dez anos: em 2017, na Região Metropolitana de Curitiba a redução de assassinatos foi de 15% e em todo o Interior a queda registrada foi de 8%.

Os números oficiais divulgados pela Sesp não batem com o levantamento feito pelo Jornal de Guaratuba, que relata em suas edições cada caso. O Jornal mostra que aconteceram 29 homicídios no Município em 2017. Por este número, Guaratuba tem um índice de 80,5 homicídios por 100.000 habitantes.

Os números da Sesp consideram os homicídios dolosos: quando há intenção de matar.

O gráfico abaixo tem como base os dados oficiais da Sesp. Em vermelho, os índices acima das 10 mortes por 100 mil. As populações são estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2017.

