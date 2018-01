Médico que perfurou o crânio no Ano Novo passa bem

O médico Maurílio Palhares, que sofreu um grave acidente na Ilha do Mel no Ano Novo, deve ter alta em breve. A informação é de O Diário, de Maringá, e foi reproduzida no Blog da Luciane, de Paranaguá.

O ginecologista e obstetra de 36 anos, morador de Maringá, no dia 1º de janeiro, tropeçou em uma estaca de uma barraca e bateu a cabeça em outra. O metal chegou a perfurar seu crânio.

Ele foi levado para Hospital Regional do Litoral e depois foi transferido para um Hospital em Curitiba.

De acordo com o Diário, Maurílio Palhares passou por cirurgias e ficou internado 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O jornal reproduziu um conversa com ele:

– Estou respirando, conversando e me alimentando normalmente. Minha cognição (percepção, memória, pensamento, crítica, etc) está integralmente preservada. Com a ajuda inestimável da fonoaudiologia e da fisioterapia, já estou me movimentando. Os médicos disseram que não preciso mais usar medicamentos, estão otimistas e me deram muita esperança. A recuperação, pela rapidez, impressionou todo mundo, especialmente os médicos, contou Palhares em mensagem enviada para a apresentadora Rose Ortega, em Maringá, que é amiga dele.

– Renasci. Um milagre! A partir de agora tenho dois aniversários, disse o médico, segundo o jornal.

Fontes: O Diário e Blog da Luciane

