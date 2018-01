Terra desmorona e descarrila trem na Serra do Mar

Compartilhe no Twitter

Um desmoronamento de terra provocou o descarrilamento do trem de carga da concessionária Rumo, na manhã deste domingo (21), na ferrovia Curitiba-Paranaguá.

O acidente aconteceu no, km 62, na localidade de São João, em Morretes, na Serra do Mar.

Segundo o site Paraná Portal, a terra desmoronou no momento em que passava uma locomotiva que ia de Paranaguá para Curitiba. Parte da composição descarrilou e parte ficou soterrada. O acidente aconteceu no km 62 da estrada de ferro, na região conhecida como São João, no município de Morretes.

Não houve feridos. De acordo com o Paraná Portal, havia previsão de saída de um trem de passageiros da empresa Serra Verde Express, às 8h15 da manhã, em Morretes, mas o passeio foi cancelado. “A composição passaria pelo trecho onde houve o desmoronamento”, informa o jornal.

O desmoronamento aconteceu próximo à ponte sobre o rio São João, onde a empresa Rumo realiza obras para ampliação do raio de uma curva nos trilhos. Abaixo imagens do local feitas dias antes do acidente.

