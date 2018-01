Operação Verão divulga notícia e fotos da ação em Guaratuba

O site Verão Paraná divulgou nesta segunda-feira (22), uma notícia sobre a ação policial na região central de Guaratuba, com uma galeria de fotos, de autoria da soldado da PM Priscilla Carvalho. Veja e leia:

Operação das Polícias Militar e Civil surpreende o tráfico de drogas na região central de Guaratuba e resulta em seis encaminhados

Em aproximadamente uma hora de atividade, na madrugada de domingo (21), os agentes da Delegacia de Polícia de Guaratuba, integrantes do 9º Batalhão de Polícia Militar (9 BPM) e também do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) deflagraram uma operação na região do Beco, em Guaratuba, para inibir o tráfico de drogas. Ao todo, seis pessoas acabaram encaminhadas (duas permanecem presas), 20 munições e 120 gramas de maconha apreendidas.

De acordo com o delegado de Guaratuba, Renan Ferreira, a operação contou com a aplicação de investigadores e policiais militares à paisana infiltrados nos grupos para identificar os responsáveis pelo comércio de drogas. Após o levantamento de informações e da rotina dos traficantes, as polícias Militar e Civil fizeram a operação.

“Conseguimos dar essa resposta que era um problema pontual, mas as investigações continuam para identificar outros envolvidos e não vamos parar. Cercamos e agimos numa área determinada que durou de 40 minutos a uma hora. Os comerciantes e frequentadores dos bares da região ficaram felizes com o nosso trabalho porque enquanto estávamos lá mais pessoas chegavam e tinham maior sensação de segurança”, avaliou Renan.

O efetivo da operação contou com mais de 80 policiais militares e civis e resultou em seis pessoas detidas, das quais uma ficou presa por tráfico de drogas, e outro rapaz que possuía tornozeleira eletrônica e violou o horário de permanência na rua. Os outros envolvidos foram levados à delegacia por uso de drogas, e um pai e sua filha após os policiais flagrarem ele oferecendo bebida alcoólica para a filha menor de idade. Todos assinaram o Termo Circunstanciado (TC) e foram liberados na sequência.

As abordagens resultaram também na apreensão de diversas porções de maconha encontradas com os envolvidos, e outras unidades localizadas dispensadas em meio ao mato, graças ao apoio de uma equipe da Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) que com o cão de faro fez uma varredura nos bares abordados e nas imediações. Ao todo 120 gramas da droga acabaram apreendidos. Além disso, as equipes policiais retiraram de circulação um simulacro de arma de fogo.

“A participação da PM destacou-se pela segurança do local o cerco ostensivo em apoio aos agentes velados da Polícia Militar e dos investigadores da Polícia Civil, além da garantia de que se houve desdobramentos de violência ou reação dos abordados tínhamos um efetivo pronto para pronto emprego e contenção dessas situações”, disse o Comandante da Subárea de Guaratuba, capitão Pablo de Oliveira Rodriguez.

Para o capitão, o sucesso da operação se deu devido o trabalho integrado e o serviço de inteligência empregado. “Nosso intuito foi garantir e demonstrar a toda população que o planejamento e a coordenação do Verão Paraná 2017/2018 está comprometida com a segurança não só de comerciantes e veranistas, mas de toda a comunidade local”, afirmou.

