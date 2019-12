Fogos em Guaratuba e Matinhos serão acionados por alpinistas

Alpinistas em cima do Morro do Boi, em Matinhos, vão acionar, simultaneamente, a queima dos fogos de artifício que vão levar até o local e os que estarão instalados em uma balsa lastreada em frente à Praia Central de Guaratuba.

A novidade foi montada pelo Governo do Paraná, que contratou os alpinistas e também irá promover uma queima de fogos em Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná. A Prefeitura de Guaratuba também fará o seu espetáculo de fogos, no Morro do Cristo, e a Prefeitura de Matinhos terá a queima ao longo da avenida Atlântica, nas proximidades das ruas Londrina e Alvorada.

A queima de fogos, que será realizada simultaneamente nas três cidades e deverá durar cerca de 15 minutos.

Guaratuba e Matinhos terão festas a partir das 22h, com os trios elétricos Águia e Tremendão, respectivamente.