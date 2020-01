Guaratuba anuncia reforço na limpeza na praia na Virada do Ano

A Prefeitura de Guaratuba informou que a Operação Verão de Limpeza Pública iniciou no dia 21 de dezembro e que o serviço será reforçado ainda mais na madrugada do Ano Novo.

A cidade acostumada com o grande movimento de pessoas, os transtornos e até o lixo nestes dias no Ano Novo, foi surpreendida pela imensa quantidade de lixo jogado de madrugada e ao amanhecer na orla entre a Praia Central e o Morro do Cristo nos últimos dois dias.

De acordo com a Prefeitura informou em sua página no Facebook, em dez dias de operação, só nas praias já foram coletados mais de 200 toneladas quilos de lixo. Os serviços de varrição e limpeza de praia também estão sendo realizados diariamente, com uma equipe de 70 varredores, 3 caminhões caçamba, 2 retroescavadeira e 2 varredoras mecânicas, de segunda a segunda, das 6 às 15h20. Na virada do ano, a varrição e limpeza de praia terá início às 3h da manhã.

Desde o início do verão, a coleta de lixo doméstico está sendo feita com 12 caminhões e 40 coletores, de segunda a segunda, das 7h as 19h. Já foram coletados 1.500 toneladas de lixo em apenas 10 dias. São 150 toneladas de resíduos por dia, mais do triplo da média diária de 40 toneladas no restante do ano.

A Prefeitura explica que existe uma dificuldade de locomoção das equipes neste período e a impossibilidade de realização dos serviços de limpeza pesada na praia nos horários de grande movimento. “Aliado a isso, nos últimos dois dias têm aumentado o lixo jogado na Avenida Atlântica durante a madrugada e até mesmo após o amanhecer”, afirma administração. “Depois do esforço concentrado do Ano Novo, a Prefeitura vão verificar se a situação permanece, para remanejar equipes de local”, completa.

O texto conclui: “É importante ressaltar que a Prefeitura e o Governo do Estado aumentaram os investimentos e ampliaram os serviços de limpeza pública, preparando a cidade para receber o gigantesco fluxo de turistas e veranistas, além da população local, mas para isso é imprescindível o apoio de todos quanto ao descarte correto dos resíduos para que possamos ter uma cidade limpa.”