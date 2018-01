Ecovia vai deslizar pedras para evitar novos acidentes na BR-277

A concessionária Ecovia, que administra a BR-277 entre Curitiba e o Litoral e as PRs 407 e 508, realizará nesta quarta-feira (24) serviços de inspeção e manutenção na altura do km 41 na Serra do Mar.

A partir das 9h até as 18h, o tráfego de veículos estará em mão dupla na pista sentido Curitiba com algumas interdições em ambos os sentidos com duração de no máximo 40 minutos cada. A previsão é que sejam realizados de três a cinco bloqueios de 40 minutos.

O serviço acontece depois dos deslizamentos de blocos de rocha ocorridos no sábado e domingo. Uma inspeção detectou que alguns blocos que estão solto e “com risco iminente de deslizamento para a pista”, informa a Ecovia.

“Assim, como o objetivo de evitar acidentes com usuários, iremos realizar um deslizamento provocado dessas rochas”, acrescenta.

