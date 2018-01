Sisu vai até sexta. Universidades públicas têm 382 vagas no Litoral.

Estudantes têm até as 23h59 desta sexta-feira (26)para se candidatar a uma das vagas nas instituições superiores públicas, estaduais e federais.

É obrigatório ter feito o Enem 2017 e obtido nota acima de zero na redação – é necessário o número de inscrição e a senha do Enem para se inscrever no Sisu. Caso tenha se esquecido de alguma dessas informações, o candidato poderá recuperá-las no site do Enem.

Já é possível consultar a primeira parcial das notas de corte no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O estudante pode consultar a informação diretamente na sua inscrição ou no campo de pesquisa de vagas, no site do Sisu. As notas de corte serão atualizadas novamente a partir de 0h de quinta-feira (25).

No Litoral são 382 vagas: 96 em Matinhos (UFPR Litoral), 61 em Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar da UFPR) e 225 em Paranaguá (Unespar).

Faça sua inscrição aqui:

UFPR Litoral (Matinhos)

CEM/UFPR (Pontal do Paraná)

Unespar (Paranaguá)

