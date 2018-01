Lei vai proteger trabalhadores do ataque de cães em Guaratuba

Registro de Imóveis de Pontal do Paraná

JORGE SUSUMU SEINO, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, torna público pelo presente edital, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que JEFFERSON GIARETTA CENTURION, CI/RG 6.973.323-9/PR, inscrito no CPF 046.333.949-59; CORNÉLIO HORNUNG FILHO, CI/RG 396.401-9/PR, inscrito no CPF 072.159.919-20 e sua esposa IRACEMA MICALDI HORNUNG, CI/RG 1.261.435-7/PR, CPF 019.022.229-89; e CLAUDINO MICALDI, CI/RG 631.471/PR, CPF 094.631.359-87 e sua esposa LINDAMIR PEREIRA DE ANDRADE MICALDI, CI/RG 3.654.584-4/PR, CPF 317.890.219-87; prenotaram neste Serviço Registral, o projeto da parcelamento de solo urbano na modalidade de DESMEMBRAMENTO (Clique e leia mais…)