Calor dá uma trégua depois de passar dos 56 ºC

Quem estava em Antonina na tarde desta quarta-feira (24), chegou a sentir sensação de calor de 56,6 ºC. Isto aconteceu por volta das 14h, quando os termômetros marcaram 39,9 ºC.

Em Paranaguá, no mesmo horário, os termômetros chegaram a 37,5 ºC e a sensação térmica a 47,7 ºC. As informações foram publicadas no jornal Gazeta do Povo, com base no Instituto Simepar. De acordo com o Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 38,4 ºC em Morretes.

O Simepar, mostrou que em Guaraqueçaba, na estação da Reserva Salto Morato, os termômetros marcaram 38,8 ºC, às 15h, e em Guaratuba, 34,2 ºC, ao meio-dia.

Para esta quinta amena e nublada até o início da tarde, o Simepar já apontava um dia antes que, no Litoral, as temperaturas não seriam tão altas e o risco de chuva aumentaria. As temperaturas sobem no domingo, mas dificilmente passarão dos 30 ºC.

