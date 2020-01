Áreas de escape evitam novos acidentes na BR-376

As áreas de escape na BR-376, em Guaratuba, evitaram três acidentes no feriado prolongado do Ano Novo. Foram dois na noite de sexta-feira (27) e um no final da tarde de quarta-feira (1º).

Nessa ocorrência, o condutor de uma carreta, carregada com 24 toneladas de cerveja, fez uso do dispositivo do km 667,3 (nova Área de Escape), após perceber problemas no sistema de freios. O veículo adentrou 80 metros na Área de Escape – com estimativa de entrada a 90 km/h.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, cerca de 56 mil veículos circularam em média, por dia, nas praças da concessionária Arteris Litoral Sul – que administra as rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC – na ligação entre as capitais Curitiba e Florianópolis. O volume é 57% maior do que o registrado em dias normais e 1,5% maior do que o registrado na virada de 2018 para 2019.