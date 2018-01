Confira as opções do Carnaval no Litoral do Paraná

Compartilhe no Twitter

Programação do Carnaval já está confirmada em Guaratuba, Matinhos e Paranaguá.

Guaratuba

Sábado (10)

21h – Desfile dos Blocos

Desfile da Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trios elétricos.

Domingo (11)

21h – Desfile dos Blocos

Desfile da Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trios elétricos

Segunda (12)

16h às 18h – Bandinha de Guaratuba – Carnaval das crianças. Trio elétrico saindo da Av. Ponta Grossa até a Praia Central. Concurso da melhor fantasia e animação.

21 h – Resultado e premiação Desfile dos Blocos.

Desfile dos Campeões

Premiação do Camarote Mais Bonito e Camarote Mais Animado.

Desfile da Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Banda de Guaratuba e trios elétricos até As 3h.

Venda de camisetas: Na sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, Casarão da Cultura (Praça dos Namorados). R$ 20,00 cada.

Matinhos

Sábado (10)

21h – Matinbanda Trio Elétrico Tremendão Balneários.

Matinbanda Trio Elétrico Avassalador Av. Atlântica Caiobá

Domingo (11)

21h – Caiobanda com Trio Elétrico Tremendão e Avassalador Av. Atlântica Caiobá

Segunda (12)

21h – Trio Elétrico Avassalador Balneários.

Trio Elétrico Tremendão Av. Atlântica Caiobá

Paranaguá

Pré-carnaval

31 de janeiro (quarta-feira)

Abertura da Mostra Carnavalesca 2018

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal Rachel Costa

Endereço: XV de Novembro, nº 87 – Centro Histórico

A exposição permanecerá no hall do Teatro até dia 08 de Fevereiro. Horário de visitação: das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 18h00, em dias úteis.

Concurso do Cortejo Real

Horário: 21h00

Local: Teatro Municipal Rachel Costa

Endereço: XV de Novembro, nº 87 – Centro Histórico

Entrada: 1kg de alimento não perecível

4 de fevereiro (domingo)

69º Banho de Mar à Fantasia

Horários:

Concentração: 09h00, Início do Cortejo: 12h00, Término do Cortejo: 17h00.

Local: Praça do Guincho (Concentração).

Endereço: XV de Novembro – Centro Histórico

6 a 9 de fevereiro (de terça a sexta-feira)

Apresentação de Marchinhas de Carnaval

Horário: 18h30 às 20h30.

Local: Praça Fernando Amaro.

Carnaval

Sábado (10)

Desfile dos Blocos Carnavalescos e Escola de Samba do Grupo Especial

21h – Desfile dos Blocos

23h – G.R.E.S Filhos dos Cartolas.

0h – G.R.E.S Leão da Estradinha

Baile de Fandango

22h – Grupos Mandicuera e Romão

Mercado Municipal do Café.

Endereço: Ladeira 29 de Julho – Centro Histórico

Domingo (10h)

17h às 22h – Bloco Carnavalesco na Ilha do Mel

Local: Trapiche de Nova Brasília (Concentração).

Desfile das Escola de Samba do Grupo Especial

23h – G.R.E.S Filhos da Gaviões

0h – G.R.E.S Acadêmicos do Litoral

1h – G.R.E.S União da Ilha.

Baile de Fandango

22h0h – Grupos Pés de Ouro e Mestre Brasílio

Mercado Municipal do Café.

Segunda (12)

12h – Apuração dos Desfiles das Escolas de Samba do Carnaval 2018 de Paranaguá

Local: Praça de Eventos Mário Roque

Endereço: Rua da Praia

16h – 15º Carnailha

Concentração na Praça Ciro Abalém

17h às 22h0h – Bloco Carnavalesco na Ilha do Mel

Trapiche de Nova Brasília (Concentração).

18h – Desfile Bloco de Sujos

Local: Praça de Eventos Mário Roque

Endereço: Rua da Praia

Terça (13)

Desfile das Campeãs do Carnaval 2018

21h0h – 3ª colocada do Grupo Especial

22h0h – 2ª colocada do Grupo Especial

230h – Escola Campeã

Pontal do Paraná

Carnaval com blocos, trios elétricos e palcos, de sábado (10) a segunda-feira (12)

Bloco da Esquina, dias 10 e 11, em Pontal do Sul, concentração restaurante da Ivete, as 18h.

Bloco É Pinga É Festa, dia 10, em Shangri-lá, concentração campo de futebol, às 18h.

Bloco Unidos de Judá, dia 11, em Ipanema, concentração igreja Bola de Neve, às 14h.

Bloco Bunda Leste, dia 11, em Praia de Leste, concentração em frente ao Prive, às 18h.

Bloco do Pangaré, dia 12, em Praia de Leste, concentração em frente ao Prive, às 18h.

Palcos serão montados para a alegria dos foliões em Shangri-lá e Ipanema e trios elétricos estarão fazendo a festa em Santa Terezinha e Praia de Leste.

