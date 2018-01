Força Verde resgata 22 aves silvestres

O Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV), com atuação especial pelo Verão Paraná 2017/2018, deflagrou uma operação no bairro Vila do Povo, em Paranaguá, que resultou no encaminhamento de seis pessoas e no resgate de 22 aves de diversas espécies nativas da região.

Os policiais constataram seis flagrantes de cativeiro de pássaros silvestres em que os proprietários não tinham documentação legal para manter as aves nessa condição. Foram resgatados 12 coleiros, três trinca ferro, cinco canários terra, um tico-tico e um bigodinho, além de apreendidas 22 gaiolas.

As aves foram soltas no seu habitat e as gaiolas destruídas. Os responsáveis assinaram o Termo Circunstanciado e devem se apresentar em juízo. Paralelamente as equipes policiais encaminharam ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) os ofícios dos flagrantes para que sejam adotadas as medidas administrativas conforme cada caso.

