PM prende suspeito de vários roubos no Litoral

Um homem, suspeito de praticar roubos em diversos estabelecimentos comerciais de Pontal do Paraná e Matinhos, foi identificado por diversas vítimas, nesta quinta-feira (25) na Delegacia Cidadã de Matinhos.

Ele foi preso pela Polícia Militar, em Pontal do Paraná, após tentar roubar uma farmácia.

De acordo com o comandante de Policiamento da Unidade (CPU) do dia de Matinhos, tenente Luiz Fernando Bittencourt Silva, na terça-feira (23) ele tentou roubar uma farmácia em Praia de Leste, mas acabou preso logo depois com parte do dinheiro levado do estabelecimento.

Após a prisão do suspeito, as equipes policiais de Matinhos buscaram mais informações e os contatos das vítimas para confirmar se o homem preso também tinha envolvimento em outros crimes.

Durante os trabalhos foram analisados os vídeos de monitoramento da farmácia e de um posto de combustíveis, este último roubado na semana passada, que ajudaram a indicar que o autor de ambos os casos seria a mesma pessoa. “Conseguimos contatar as vítimas do roubo do posto de combustíveis, elas foram até a delegacia de Matinhos e reconheceram o homem como autor do crime”, afirmou o tenente.

Crimes – O roubo ao posto de combustíveis foi por volta de 23h20 de sexta-feira (19) quando as equipes policiais foram informadas de que um homem fez menção de estar armado e levou produtos. Ele ainda teria roubado um táxi (VW Voyage) e fugido sentido Praia de Leste, onde abandonou o carro e continuou a fugir a pé levando uma quantia em dinheiro do taxista.

A outra ação do homem foi na tarde de terça-feira (23), quando ele e um comparsa, utilizando um VW Gol, de cor prata, roubaram uma farmácia em Praia de Leste e fugiram. As equipes de serviço foram informadas da situação e fizeram buscas até que avistaram o carro na PR-412. O motorista tentou fugir pelo acostamento mas acabou abordado.

Durante a verificação foram encontrados R$ 129,30 em dinheiro, uma caixa de cigarros e 14 pedras de crack. Vítimas da farmácia e de uma tabacaria, esta última roubada no dia anterior, reconheceram o homem com autor dos crimes.

Fonte: PMPR / Marcia Santos

Comente esta notícia