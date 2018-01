Richa relança projeto da engorda de praia de Matinhos

O governador Beto Richa relançou nesta sexta-feira (26) o projeto de revitalização e modernização da orla de Matinhos. Está prevista a engorda da praia, além de diversas outras obras de proteção e combate à erosão marinha. O projeto inclui, também, intervenções na avenida Juscelino Kubitschek.

O governador autorizou o início dos procedimentos para a realização do projeto. “Uma grande iniciativa, que atende a forte demanda da população de Matinhos. Vamos recuperar a faixa da orla que o mar levou na grande ressaca registrada há quase dez anos”, afirmou Richa.

O investimento previsto na recuperação da orla é de R$ 300 milhões. Nas obras na avenida JK, conhecida como Contorno de Matinhos, serão investidos R$ 32 milhões. Os novos projetos, ressaltou Richa, incluem-se no conjunto de melhorias feitas pelo governo no Litoral nos últimos sete anos.

Obras – O projeto de proteção da orla e recuperação da erosão marinha em Matinhos abrangerá cerca de três quilômetros, entre a avenida Augusto Blitskow e a rua Francisco Brener. O Instituto das Águas do Paraná já investiu em torno de R$ 1 milhão para a elaboração do projeto executivo.

A avenida JK será inteiramente revitalizada. O projeto prevê obras em 2,4 quilômetros, com dragagem e canalização do Rio do Drago, contornos, rotatória, ciclovias e calçadas, passagens elevadas e implantação de semáforo e de sinalização. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é lançar a licitação das obras da avenida ainda neste primeiro semestre.

Presenças – Participaram do encontro os secretários de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antônio Carlos Bonetti; o chefe da Casa Militar, coronel Elio de Oliveira Manoel; o diretor-geral do DER, Nelson Leal Justus; o diretor-presidente do IAP, Tarcísio Mossato Pinto; os deputados estaduais Nelson Justus, Alexandre Curi e Alexandre Guimarães e prefeitos do Litoral.

Proteção da orla prevê reposição de areia

O projeto de revitalização da orla inclui várias ações. A engorda da praia consistirá na reposição de 1,7 milhão de metros cúbicos de areia, compondo uma nova camada que evitará a erosão na orla marítima. Serão implantadas duas estruturas com geotubos (sacos cheios de argamassa), revestidos por grandes pedras, que as protegem da variação das marés.

No prolongamento da avenida Paraná está prevista colocação de barreira artificial para isolar as águas de chuva e proteger a areia reposta na praia. Já na rua Francisco Brener, será implantada uma estrutura chamada de espigão ou headland, com a função de reter a areia na praia por mais tempo.

Também estão previstos serviços de macrodrenagem e microdrenagem em canais, que evitarão alagamentos em épocas de chuvas fortes e melhorarão a balneabilidade.

O planejamento é lançar a licitação até o segundo semestre de 2018. Até lá o projeto inicial, elaborado em 2013, será revisado e adequado para que a obra seja licitada. Uma das medidas necessárias é fazer nova aferição para mensurar a quantidade de areia para a engorda.

Fonte e imagens: ANPr/Sema

