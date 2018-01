Litoral permanece com 12 locais impróprios ao banho

Compartilhe no Twitter

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) divulgou nesta sexta-feira (26) o sexto boletim de balneabilidade da temporada.

O novo boletim mostra que o rio Nhundiquara continua com um local não recomendado para banho, mas dessa vez é na altura Porto de Cima e não mais no Largo Lamenha Lins, que agora foi aprovado. A Ponta da Pita, em Antonina, que já vinha apresentando concentração de bactérias em níveis superiores aos recomendados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) continua imprópria para banho.

São monitorados semanalmente 49 locais na região, sendo 13 pontos em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, cinco na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além destes locais, os boletins do Litoral também trazem maior destaque para informações das condições de dez pontos considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral – onde rios, canais e galerias pluviais desembocam no mar. Esses locais são acompanhados durante todo o ano e também na temporada, mas não entram na verificação semanal porque já se sabe que a água não corresponde aos padrões estabelecidos.

“São pontos que se apresentam permanentemente como impróprios para banho pois, devido a análises que fazemos de maneira esporádica durante todo o ano, sempre apresentam concentração de coliformes fecais acima do limite legal. Nesses pontos o banho não é indicado em nenhuma época do ano”, explica Ivonete Chaves.

