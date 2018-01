PM faz nova apreensão de crack em Guaratuba

A Polícia Militar apreendeu 132 pedras de crack e R$ 1.400,00 em dinheiro na tarde desta sexta-feira (26), em Guaratuba. Dois adultos e um adolescente foram encaminhados para a Delegacia.

De acordo com as informações repassadas pelo comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do dia, tenente Wilson Gomes Ramos Neto, uma equipe policial foi informada que na rua Santo Antônio da Platina, esquina com a rua Guaíra, ocorria tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, os policiais abordaram um adulto e um adolescente com os quais havia 12 pedras de crack e aproximadamente R$ 700,00 em dinheiro. Os dois indicaram que na rua Cascavel havia mais drogas.

Com apoio de outras equipes foi abordada a residência indicada, onde encontraram um homem, o qual já tinha sido preso anteriormente pela PM por tráfico. Durante a vistoria foram encontradas 120 pedras de crack e aproximadamente R$ 730,00 em dinheiro. O suspeito foi preso e todos os envolvidos entregues na Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: PMPR / Marcia Santos

Comente esta notícia