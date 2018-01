UFPR sedia simpósio sobre Xadrez na Educação

A UFPR Litoral vai sediar, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, o V Simpósio de Xadrez como Inclusão Escolar.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, em parceria com a UFPR e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo é discutir e promover as contribuições do jogo de xadrez para a construção do pensamento lógico, para a tomada de decisão em situações-problema e para o ensino-aprendizagem da matemática.

Como parte da programação, no dia 4 de fevereiro acontecerá uma simultânea internacional de xadrez conduzida pelo campeão paraguaio José Fernando Cubas, cujo Rating Fide (pontuação no ranking da Federação Internacional de Xadrez) atual é de 2.483 pontos. Em 2008, Cubas participou de outra simultânea em Cuiabá, quando jogou contra 77 jogadores, vencendo 72 partidas.

No mesmo dia 4, acontece a Copa Brasil de Xadrez Educacional – Etapa Caiobá, com a participação de estudantes de escolas e universidades e a comunidade em geral, nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 anos.

Data: 31/01 a 4/02

Local: UFPR Litoral – Caiobá – Matinhos

Mais informações: http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/xadrez-e-inclusao-escolar-sao-temas-de-evento/

