Tartaruga cabeçuda faz desova rara em Pontal

Uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) desovou na praia de Carmery, em Pontal do Paraná. A descoberta aconteceu na manhã deste domingo (28). É a primeira vez que os técnicos do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/CEM/UFPR) registram uma desova desta espécie no Paraná.

No Brasil, os principais sítios de desova estão no Nordeste (a Bahia é uma importante área), sendo a temporada de desova entre dezembro e março.

“No Paraná, esta espécie é registrada pelo monitoramento de encalhes, entretanto esta é a primeira vez que a registramos em atividade reprodutiva”, explica o LEC. Em busca de um local para desovar, o animal “caminhou pela areia”, passando por poças e raízes da restinga, até que fez a “cama” e depositou os ovos. A tartaruga retornou ao mar logo após a desova.

Como a areia de nossas praias são muito compactadas, mais finas do que nas áreas que esta espécie costuma desovar, e ainda atualmente tem encharcado devido às chuvas, com autorização do Centro Tamar, a equipe do LEC fez a translocação do ninho. A mudança dos ovos para uma área em melhores condições dará mais chance para que estes se desenvolvam.

“Esta tartaruga ainda poderá voltar outras vezes a praia para a postura de mais ovos! Agora precisaremos preparar novos monitoramentos e agradecemos se todos ficarem atentos ao rastro na areia característico destes animais!”, informa o LEC.

No total são 131 ovos a serem monitorados com toda atenção e cuidado. Mexer no local de desova é crime ambiental (Lei nº 6.905 de 12 de fevereiro de 1998).

Quem verificar algum risco aos ovos e verifiquem qualquer outra situação de animal marinho debilitado ou encalhado na praia deve ligar para 0800-642-3341

