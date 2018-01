Duas jovens são encaminhadas ao pedirem dinheiro para devolver celular

A Polícia Civil recuperou um celular que estava com uma adolescente, que teria pedido dinheiro para devolvê-lo. O caso aconteceu em Guaratuba.

De acordo com a polícia, a vítima registrou um boletim de ocorrência na noite do dia 31 de dezembro, do ano passado, após esquecer seu aparelho no banheiro durante um show.

Durante as investigações foi possível descobrir que o aparelho estava sendo usado por alguém. Vários contatos foram feitos na tentativa de recuperar o aparelho, porém nenhum retorno era dado por quem estava com o equipamento. Algumas semanas após várias tentativas, uma pessoa respondeu pedindo um alto valor em dinheiro para devolver o celular.

“A vítima respondeu à mensagem falando que o valor pedido era muito alto, mas que pagaria R$ 600 pela devolução. A suspeita que estava em posse do aparelho não aceitou e parou de fazer contatos”, falou o delegado responsável pelo caso, Renan Barbosa.

Após três semanas, a pessoa que estava com o aparelho resolver entrar em contato e falar que aceitava o dinheiro proposto pela vítima. Os policiais marcaram um encontro.

Na sexta-feira (26), no local combinado, apareceu a adolescente de 16 anos para devolver o equipamento. A menor foi levada até a Delegacia, onde assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC). Ela vai responder por “ato infracional análogo ao crime de apropriação de coisa achada”. Sua irmã, de 18 anos, assinou Termo Circunstanciado (TC) pelo mesmo delito, cujo procedimento tramitará no Juizado Especial Criminal.

