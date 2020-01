Guarda-vidas já fizeram 364 salvamentos neste verão

O Corpo de Bombeiros realizou 364 salvamentos em situações de afogamento no litoral do Paraná desde o início da operação verão, no dia 21 de dezembro. A informação foi publicada no jornal Bem Paraná. “Os dados, compilados do Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros do Paraná (SYSBM-CCB), mostram que a cada dia são registrados, em média, 16 incidentes com pessoas em meio líquido”, informa o jornal.

Neste período houve duas mortes por afogamento, uma no rio São João, em Morretes no dia 22 de dezembro. No dia 7, aconteceu a primeira morte em área protegida pelos bombeiros, quando um jovem morreu depois de afogar-se no balneário de Santa Terezinha, em Pontal do Paraná.

Os bombeiros também atendem casos de acidentes com águas-vivas, que nesta temporada registram alta. Até esta segunda-feira (13) foram quase três mil ocorrências, contra pouco mais de 870 no mesmo período do do ano passado.

Durante a alta temporada, o Corpo de Bombeiros no litoral do estado conta com equipes do próprio 8º Grupamento de Bombeiros (GB) e com o apoio de efetivo de outros grupamentos do Paraná. O Corpo de Bombeiros atua nesta temporada com um efetivo de mais de 700 militares e guarda-vidas civis.