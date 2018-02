UBS Mirim, em Guaratuba, conquista selo de qualidade

A Unidade de Saúde do Mirim, em Guaratuba, foi a primeira do Litoral a conquistar o Selo Bronze de Qualidade da Atenção Primária, concedido pelo Governo do Estado.

A certificação foi feita nesta quarta-feira (31) pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, durante visita à própria unidade.

De acordo com o site do Governo, “o título reconhece a excelência do trabalho desenvolvido pela equipe de saúde, além da qualidade do atendimento prestado à população”. O Governo do Estado anunciou que “como forma de apoiar ainda mais as ações dos profissionais da unidade” vai repassar um carro novo para auxiliar no deslocamento das equipes e no serviço de visita casa a casa.

UBS Mirim

Localizada em um dos bairros mais populosos da cidade, a Unidade de Saúde do Mirim é referência para o atendimento básico de quase 3,7 mil moradores. Eles são acompanhados pela equipe da estratégia da saúde da família, que realiza visitas domiciliares periódicas. Destaque para o serviço de acompanhamento a hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças.

Segundo o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, o desafio agora é certificar todas as outras nove unidades de saúde existentes no município. “Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Por isso, não vamos parar por aí. Queremos implantar este novo padrão de atendimento em toda a nossa rede básica”, assegurou.

Para obter o selo bronze, a unidade de saúde do Mirim teve que modificar uma série de procedimentos e fluxos de trabalho. Entre as mudanças mais radicais está a implantação de um sistema de agendamento de consultas, iniciativa que teve grande aprovação da comunidade.

O aposentado Valdecir Batista, morador do Mirim e usuário da unidade, relata que antigamente era preciso chegar de madrugada na fila do postinho para conseguir uma consulta. “Melhorou 100%. A equipe sempre foi atenciosa, mas agora que a consulta tem hora marcada e não precisamos mais pegar senha de madrugada, ficou muito melhor”, afirmou.

Como é concedido o Selo Bronze

A concessão dos selos faz parte do projeto de tutoria na atenção primária, adotado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. De acordo com o grau de exigência da avaliação, as unidades de saúde recebem selos bronze, prata e ouro.

Outra atitude tomada a partir da tutoria dos técnicos da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá foi o cadastramento dos moradores no Sistema Único de Saúde. “Fizemos um grande mutirão com as agentes comunitárias para cadastrar todo mundo. Houve um aumento de 171% nos nossos registros. Isso fez com que tivéssemos um panorama da nossa comunidade e soubéssemos exatamente qual era o perfil de saúde e social das pessoas”, diz a secretária de Saúde de Guaratuba, Jemima Aliano.

Além disso, as equipes de saúde reforçaram o trabalho de busca-ativa dos pacientes. “Chegamos a 100% de cobertura dos exames preventivos femininos e também colocamos em dia o esquema vacinal de todas as crianças do nosso território. Algo inimaginável antes da tutoria”, afirma a secretária.

No selo bronze, 105 itens são avaliados. Entre os requisitos estão desde itens básicos da estrutura física, como a identificação dos espaços dentro das unidades, os processos de trabalho, até o atendimento recebido pela população.

Implementado em 2014, o projeto já beneficia 902 unidades básicas em 312 municípios. “Estamos promovendo uma verdadeira revolução na atenção primária do Paraná. Começamos este processo com oficinas temáticas baseadas nas redes de atenção, onde mais de 35 mil profissionais foram capacitados. Agora, com a Tutoria, auxiliamos as equipes para que elas apliquem na prática todos esses conceitos e diretrizes abordados anteriormente nas oficinas”, diz o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd.

Fonte: ANPr

Comente esta notícia