‘Batalhão’ garante limpeza de Guaratuba na alta temporada

Karolayne Berbiano, 21 anos, há 1 ano acorda cedo para às 6h da manhã começar sua rotina de trabalho. Karolayne e mais 156 funcionários são os responsáveis pela limpeza da cidade.

O morador Pablo Guerreiro Lourenço, administrador de empresas, ressalta o bom trabalho prestado pelos coletores: “De uma forma geral, são atenciosos e caprichosos, morei 30 anos na capital e considero a coleta de Guaratuba melhor do que a de Curitiba. Mesmo fora de temporada”.

A operação Verão de Limpeza Pública iniciou no dia 21 de dezembro. Desde então, a coleta de lixo doméstico está sendo feita com 10 caminhões e 40 coletores, de segunda a segunda, até às 19h. Foram coletados, até o momento, 1.880 toneladas de lixo. Esse número inclui as centenas de toneladas de lixo coletado nas praias.

Os serviços de varrição e limpeza da praia também estão sendo realizados diariamente, com uma equipe de 70 varredores, 3 caminhões caçamba, 2 retroescavadeiras e 2 varredoras mecânicas, de segunda a segunda, das 6h às 15h.

Em dias de grande movimento, como os shows gratuitos no Parque de Eventos, a varrição e limpeza de praia começa de madrugada. Segundo a agente de limpeza Karolayne, que trabalha na concessionária Transresíduos o ano inteiro, o reforço de pessoal na temporada é necessário, “pois como o fluxo de pessoas aumenta, consequentemente o de lixo também”, destaca.

Com informações e imagens da Prefeitura de Guaratuba / Texto de Grazi Eurich