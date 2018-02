Desenvolvimento sustentável do Litoral começa a ser discutido

Começou nesta terça-feira (30) a primeira etapa do Plano para o Desenvolvimento Sustentável (PDS) do Litoral do Paraná.

O trabalho prevê uma agenda de reuniões com todos os protagonistas dessas ações para que a equipe de consultoria do Consórcio Internacional, que conta com o apoio financeiro do Banco Mundial (BIRD), possa conhecer melhor as instituições e os técnicos envolvidos e possa iniciar a coleta de informações nas diferentes áreas.

As reuniões acontecem em diferentes instituições, onde são abordados os diversos temas e o histórico do trabalho de cada uma delas, inclusive, as dificuldades, os obstáculos já vencidos e os objetivos futuros.

A da tarde desta terça-feira foi realizada nas dependências da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Serviço Social Autônomo (Sedu/Paranacidade), em Curitiba. Nesta quinta-feira (1º) está programada uma visita da equipe ao Litoral do Paraná.

Na manhã de terça-feira foi realizada a primeira dessas reuniões na Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral. Os técnicos de cada área envolvida, do Governo do Paraná, apresentaram a atual situação do litoral.

Já, na Sedu, o geógrafo Carlos Storer fez o relato de todo a trajetória de atividades já realizadas em cada um dos sete municípios do Litoral. Dando atenção especial aos Planos Diretores de cada um deles. Também falou o arquiteto e urbanista da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, Fabrício Miyagima que comandou a reunião da manhã.

São cinco as dimensões abordadas para o Plano de Desenvolvimento Sustentável dos municípios do Litoral: Ambiental, Econômica, Infraestrutura, Institucional e Sócio Territorial.

Os temas abordados incluem solo, subsolo, topografia; ambientes hidromórficos, unidades de conservação, hidrografia e hidrologia; fauna, flora, áreas de risco; produção e desempenho, cadeias produtivas e arranjos produtivos locais; emprego e renda; investimentos previstos ou em andamento; transporte público e sistema viário; logística, comunicação e energia; saneamento; resíduos sólidos; empreendimentos; padrões de uso de ocupação de solo; demogradia e fluxos migratórios; funções públicas de interesse comum; habitação e questões fundiárias; saúde; segurança; educação; esporte, entretenimento e lazer; comunidades e comunidades tradicionais; culturas tradicionais e étnicas; patrimônio histórico, cultural e arqueológicos; arcabouço legal; instituições; arrecadações municipais e repasses; órgãos de fiscalização e licenciamento; e infrações.

Na reunião da Sedu também participaram Maria Fernanda Teixeira; Danielle Prim; Gislene Lessa; Patrícia Casal; Eduardo Martinez; Márcia Campos; Nereo Matos Júnior; David Pierin; Francisco Santos e Taco Roorda, coordenador do trabalho.

