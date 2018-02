Morre ‘morador de rua’ atacado no viaduto da PR-407

Um homem em situação de rua que foi agredido na terça-feira (30), no viaduto da PR-407, morreu nesta quarta-feira (31), no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. O viaduto fica no Jardim Esperança, em Paranaguá, e a rodovia é a que faz a ligação entre a BR-277 e Pontal do Paraná.

Ele e outro homem foram atacados durante a madrugada. De acordo com a página do Cidadão em Ação no Facebook, uma testemunha ouviu os barulhos e viu três pessoas saindo do local e correndo em direção a estrada das colônias. A Polícia Militar e o Samu constaram que as duas vítimas tinham ferimentos graves na cabeça e tórax e que havia vários paralelepípedos com marcas de sangue ao lado delas.

De acordo com a página do Agora Litoral, os dois homens estavam sem documentos e ainda não haviam sido identificados. A segunda vítima continua internada em estado grave no Hospital Regional.

