Lancha afunda e tripulante é resgatado na praia em Guaratuba

A lancha Oceano afundou, por volta das 17h30, na praia em Guaratuba e o único ocupante foi resgatado pelo banana boat.

A embarcação saiu do Iate Clube e emborcou e afundou entre a Praia do Prosdócimo e Pria Central.

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas chegou a ser acionado e sobrevoou o local. No momento em que chegaram, puderam ver que os bombeiros já controlavam a situação e os ocupantes já haviam sido salvos. No vídeo, dá para ver objetos que estavam na lancha e submergiram.

O barco depois foi rebocado, informou a Capitania dos Portos do Paraná, que vai notificar o proprietário e abrir um inquérito administrativo para investigar o incidente. Leia abaixo:

Nota da Capitania dos Portos

A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Paraná (CPPR), informa que

a embarcação “Oceano” emborcou (virou) nas proximidades da Praia Central em Guaratuba-PR na

tarde desta quarta-feira (15). Uma pessoa estava na lancha no momento do acidente e não se feriu. Ela foi socorrida por outra embarcação.

A embarcação afundou e foi rebocada posteriormente. A equipe de Busca e Salvamento da Capitania foi ao local para prestar apoio. O proprietário da embarcação será notificado para prestar esclarecimentos. Um Inquérito Administrativo será aberto com o objetivo de apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades dos fatos.

Informações e imagens: Rádio Litorânea / Joelcio Andrade / BPMOA / Capitania dos Portos