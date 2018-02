Governo homologa licitação para Parque de Eventos de Guaratuba

O Paranacidade, órgão ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu), homologou a licitação das obras do futuro Parque de Eventos de Guaratuba. De acordo com a Prefeitura, o próximo passo é a assinatura de contrato com a empresa vencedora da licitação e, posteriormente, assinatura da ordem de serviço para início das obras.

A obra consiste na pavimentação em paver, rede de drenagem de águas fluviais, meio fio com sarjeta e urbanização do passeio. A área total mede cerca de 36 mil m², destes, serão pavimentados 13 mil m². Os recursos, de cerca de R$ 1,3 milhão, são todos do Estado.

A intenção do prefeito Roberto Justus é criar no local um centro de eventos. Com as obras de pavimentação, a cidade terá, inicialmente, um parque para realização de festas, congressos, fóruns, feiras. “Com a instalação do piso, o espaço já poderá receber eventos de turismo e cultura. Barracas, palcos e banheiros químicos poderão ser instalados para atender os mais variados tipos de eventos com segurança e comodidade para os visitantes”, informa a Prefeitura.

A doação do terreno – a antiga Faspar, que pertencia ao Estado – e os recursos do Estado para o projeto são fruto do trabalho do deputado estadual Nelson Justus.

