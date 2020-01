Boletim alerta para ondas de 3,5 metros em alto-mar

A Marinha do Brasil divulgou novo boletim de mau tempo para alertar para a possibilidade de ondas de até 3,5 metros em alto-mar, entre a noite de quinta-feira (16) e a noite de sexta (17), em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna (SC), as ondas em alto-mar podem chegar a 5 metros, entre quinta e domingo (19).

O Centro de Hidrografia da Marinha também prevê ocorrência de ressaca, com ondas de até 2,5 metros, na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Florianópolis (SC), entre a manhã de sexta e a madrugada de domingo.