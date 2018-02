Construção da nova ponte do Cubatão inicia na próxima semana

Nesta sexta-feira (2), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para construção da nova ponte sobre o rio Cubatão. Obras de terraplanagem já começaram.

Também foi feita mais uma entrega de adubos orgânicos para atender produtores da Microbacia do rio São João, o início do processo de Regularização Fundiária na região, a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura e Emater e a entrega de um trator para os agricultores.

A ponte sobre o Rio Cubatão na zona rural de Guaratuba, conta com investimentos de R$ 1,18 milhão. A ponte que tem 67 m de extensão e 4 m de largura será construída em estrutura de aço, estacas metálicas e tablado de rolamento de madeira.

A construção de uma nova ponte é uma reivindicação antiga dos moradores daquela região. O prefeito Roberto Justus, disse que é um dia muito festivo para Guaratuba com a entrega dos fertilizantes, a entrega do trator para os agricultores e a assinatura da ordem de serviço para início da obra da ponte.

“Temos uma agricultura forte e que merece ser olhada com toda atenção, a ponte do Cubatão é uma promessa que está sendo cumprida”, ressaltou o prefeito. Com a assinatura da Ordem de Serviço, a obra já inicia na próxima semana e tem prazo de 120 dias para ser concluída.

O deputado estadual Nelson Justus disse que é um momento histórico para o Cubatão, “um pedido antigo da comunidade e nós viemos hoje aqui assinar a ordem de serviço para iniciar a obra”. O deputado também agradeceu o governador Beto Richa por sempre atender o litoral.

Na oportunidade, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa, anunciou recursos de R$ 2 milhões para a revitalização das ruas de Guaratuba. O secretário também falou que sua equipe irá analisar o repasse de recursos para investimentos nas estradas da área rural, principalmente, a pedido do prefeito Roberto Justus, o estudo de um projeto de uma estrada que faça a ligação da localidade Cubatão à estrada do Riozinho/Descoberto.

Outro anúncio do secretário José Richa foi sobre o estudo da ponte sobre a baía de Guaratuba, investimento de R$ 920 mil, que já finalizou a fase de classificação das empresas que farão o estudo no quesito técnico.

Estiveram presentes também no evento o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Anacleto Ortigara, o diretor-presidente do ITCG, Amilcar Cavalcante Cabral, o chefe do Núcleo Regional da SEAB Paranaguá, Paulo Roberto Christoforo, o gerente regional da Emater Paranaguá, Satoshi Osmar Nonaka, o chefe do Departamento Regularização Fundiária, Constantino Stopinski Filho, o diretor técnico da Emater, Paulo Hidalgo, engenheiro da Trilha Engenharia responsável pela construção da ponte do Cubatão, Fabrício Almeida, o presidente da Câmara, Mordecai de Oliveira, vereadores, secretários municipais, servidores públicos e moradores das comunidades rurais.

Outras anúncios feitos para a área rural

– Programa da “Microbacia do Rio São João”, convênio com o Governo do Estado, através da SEAB, EMATER e Prefeitura com repasse de R$ 210 mil para compra de fertilizantes que já estão sendo distribuídos, serão quase 300 toneladas de fertilizantes repassadas aos produtores.

– Programa de Regularização Fundiária que já está sendo finalizado na área rural da Limeira, com 150 propriedades rurais legalizadas, aguardando a emissão e entrega de títulos, será iniciado na comunidade do Cubatão até a localidade do Rasgadinho. Trabalho do ITCG em convênio com a Prefeitura e apoio da Emater.

– Assinatura do termo de cooperação técnica entre o município e a Emater, com a doação de um terreno para a sede da Emater em Guaratuba.

– Entrega de um trator agrícola, que foi comprado com o recurso de R$ 234 mil. Ainda serão comprados uma carreta agrícola basculante (6000 kg), um pulverizador e um veículo. Os equipamentos agrícolas beneficiarão toda área rural de Guaratuba, atendendo todos os agricultores, preferencialmente, os pequenos agricultores familiares que não possuem esses equipamentos. O recurso é resultado de uma emenda do deputado estadual Nelson Justus, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), e da parceria entre prefeitura e Emater.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

Comente esta notícia