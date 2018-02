Preso suspeito de aplicar golpe com terrenos no Litoral

Policiais da Delegacia de Ipanema, em Pontal do Paraná, prenderam nesta sexta feira (2), Jonathan Barauckas, suspeito de aplicar golpes com a venda de terrenos.

De acordo com a Polícia, Jonathan é suspeito divulgar em redes sociais e sites de vendas, como a OLX, terrenos com valores abaixo de mercado.se apresentava aos interessados como dono dos imóveis, apresentando às vítimas certidões cartorárias e outros documentos, dizendo que os terrenos ofertados seriam herança de família. Feitas as negociações, as vítimas desembolsavam o valor pedido, mas logo descobriam que os terrenos pertenciam, na verdade, a terceiros e não conseguiam mais localizar o suporto “herdeiro”.

Quando percebiam que o terreno não existia ou, se existia, pertencia a uma pessoa que desconhecia o negócio, Jonathan sumia e não atendia mais as ligações. As vítimas procuraram a delegacia de Pontal do Paraná e registraram vários boletins de ocorrência.

O delegado Tiago Wladyka percebeu que haviam diversos inquéritos contra Jonathan que foram concluídos e avisou o promotor de Justiça Gladyson Sadao Ishioka, que representou pela sua prisão. Na manhã de sexta, no estacionamento de um supermercado localizado na PR-407, em Paranaguá, Jonathan foi preso no exato momento em que estava tentando aplicar outro golpe.

Estima-se que Jonathan arrecadou mais de R$ 100 mil com seus golpes com 8 vítimas que registraram a situação. Com a prisão, espera-se que outras pessoas lesadas pelo estelionatário procurem a polícia e registrem ocorrência. Dos oito crimes de estelionato citados na denúncia do MPPR, três tinham idosos entre as vítimas.

Antes de comprar – A Promotoria de Justiça orienta, ainda, que as pessoas interessadas em adquirir uma casa ou um terreno no litoral paranaense busquem informações junto ao cartório de registro de imóveis e à prefeitura municipal, que verifiquem se o bem oferecido existe, se está regular e se quem está vendendo é realmente o proprietário.

Comente esta notícia